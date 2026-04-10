Manraj A Johal

Manraj A Johal

bowler

Full name:Manraj A Johal
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches16
Innings26
Overs18.041.4
Balls--
Maidens52
Runs59228
Wickets47
Avg14.7532.57
SR2735.71
Eco3.275.47
BB42
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches16
Innings13
Not outs01
Runs1916
Balls Faced2625
Avg198
SR73.0764
Fours30
Fifties00
Sixies00
Highest1910
Hundreds00

Manraj A Johal Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Burgess, Michael

Burgess, Michael

Rushworth, Chris

Rushworth, Chris

Drakes, Dominic

Drakes, Dominic

Hannon-Dalby, Oliver

Hannon-Dalby, Oliver

Davies, Alex

Davies, Alex

Barnard, Ed

Barnard, Ed

Briggs, Danny

Briggs, Danny

Wylie, Theo Owen

Wylie, Theo Owen