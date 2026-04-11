Laura Jackson

Laura Jackson

batsman

Full name:Laura Jackson
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Somerset Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings4
Overs13.0
Balls-
Maidens2
Runs56
Wickets5
Avg11.2
SR15.6
Eco4.3
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings3
Not outs2
Runs78
Balls Faced67
Avg78
SR116.41
Fours10
Fifties1
Sixies0
Highest53
Hundreds0

Laura Jackson Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Jones, Katie

Jones, Katie

Hazell, Jess

Hazell, Jess

Robbins, Mollie

Robbins, Mollie

Corney, Emma

Corney, Emma

Knight, Heather

Knight, Heather

Munday, Amelie

Munday, Amelie

Vukusic, Erin

Vukusic, Erin

Barnes, Olivia

Barnes, Olivia

Dean, Charlie

Dean, Charlie

Holland, Niamh

Holland, Niamh