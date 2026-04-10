Rory Joseph Burns

Rory Joseph Burns

batsman

Full name:Rory Joseph Burns
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches321876368
Innings01800
Overs049.200
Balls----
Maidens0600
Runs017200
Wickets0200
Avg08600
SR014800
Eco03.4800
BB0100
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches321876368
Innings593276158
Not outs021610
Runs1789122641829826
Balls Faced4084251672196696
Avg30.3240.0733.2517.2
SR43.848.7383.28118.67
Fours219162314082
Fifties1169122
Sixies2201616
Highest1332199556
Hundreds32400

Rory Joseph Burns Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Rory Burns News

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If you want to be the first to know the latest news about cricket player Rory Burns, we have compiled all the latest news about him: his training schedule, which matches he will be participating in, and what records he has already set in cricket.

YOR vs SUR Preview | Yorkshire hope to end Surrey's unbeaten streak in round 10 of County Championship

YOR vs SUR Preview | Yorkshire hope to end Surrey's unbeaten streak in round 10 of County Championship

Yorkshire are set to face off against table toppers Surrey in Round 10 of the County Championship at the North Marine Road ground in Scarborough on July 22. The Yorks will be oping to end their struggles and end the unbeaten run of the Brown caps in the upcoming game on Tuesday.

Rory Burns04:09 PM, 04 September, 2024

Watch| Rory Burns channels his inner gully cricketer and misses run-out chance in Vitality Blast

Rory Burns04:03 PM, 27 December, 2021

Ashes 2021-22 | England openers are way too inexperienced to counter quality Australian bowling attack, says Simon Katich

Rory Burns12:52 PM, 23 December, 2021

Ashes 2021-22 | England hurting after two defeats, everyone is up for the challenge, says Dawid Malan

Rory Burns03:25 PM, 14 December, 2021

Ashes 2021-22 | We have got some big decisions to make regarding team combination, says Joe Root

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