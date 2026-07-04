Follow us
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Abbott, Sean
Starc, Mitchell
Zampa, Adam
Lyon, Nathan
Patterson, Kurtis
Tremain, Chris
Hughes, Daniel
Dwarshuis, Ben
Henriques, Moises
Hazlewood, Josh
Copeland, Trent
Green, Chris
Hatcher, Liam
Edwards, Mickey
Sams, Daniel
Sangha, Jason
Hackney, Ryan
Davies, Oliver
Edwards, Jack
Hadley, Ryan
Holt, Baxter J
Gilkes, Matthew
Sangha, Tanveer
Kerr, Hayden
Nisbet, Jack
Verma, Hunar
Doddrell, Liam
Shaw, Lachlan
Salzmann, William
Nikitaras, Blake
Macdonald, Blake
Stobo, Charles
England
Philippe, Josh
Conway, Harry
McAndrew, Nathan John
Thornton, Henry
Gray, Toby
Maddinson, Nic
Bird, Jackson
Smith, Steven Barry
Jacobs, Hanno
United Arab Emirates
Baraba, Josh
Uppal, Param
Nair, Arjun
Konstas, Sam
Hicks, Ryan
Lenton, Jay
Ayre, Riley
Larkin, Nick
Ireland
Gibson, Ryan
Pawson, Ross
Davies, Joel
Mark Stuart, Anthony
O'Keefe, Stephen
Anderson, Charlie
Francis, Peter