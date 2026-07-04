Follow us
Hendricks, Beuran
South Africa
Linde, George
Abrahams, Ziyaad
van Vuuren, Tiaan
Shamsi, Tabraiz
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Boult, Trent
New Zealand
Pretorius, Dwaine
Smith, Odean
Jamaica
Thushara, Nuwan
Sri Lanka
Khan, Rashid
Afghanistan
Omarzai, Azmatullah
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Esterhuizen, Connor
Smith, Jason
Roelofsen, Grant
Curran, Sam
England
Archer, Jofra
Janat, Karim
Atal, Sedeq
Bosch, Corbin
Brevis, Dewald
Pooran, Nicholas
Potts, Matty
Kaber, Thomas
Marshall, Wesley
Stokes, Ben
Stone, Olly
Snyman, Jacques
van Heerden, Nealan
Banton, Tom
Ingram, Colin
Moores, Tom
Brookes, Henry
Benjamin, Christopher Gavin
Piedt, Dane
Khan, Waqar
Salamkheil, Waqar
Luus, Tristan
Lategan, Dan