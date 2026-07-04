Mi Cape Town Cricket Team Players

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Mi Cape Town

Hendricks, Beuran

South Africa

Linde, George

South Africa

Abrahams, Ziyaad

South Africa

van Vuuren, Tiaan

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Boult, Trent

New Zealand

Pretorius, Dwaine

South Africa

Smith, Odean

Jamaica

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Khan, Rashid

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Hendricks, Reeza

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Esterhuizen, Connor

South Africa

Smith, Jason

South Africa

Roelofsen, Grant

South Africa

Curran, Sam

England

Archer, Jofra

England

Janat, Karim

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Bosch, Corbin

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

Potts, Matty

England

Kaber, Thomas

South Africa

Marshall, Wesley

South Africa

Stokes, Ben

England

Stone, Olly

England

Snyman, Jacques

South Africa

van Heerden, Nealan

South Africa

Banton, Tom

England

Ingram, Colin

South Africa

Moores, Tom

England

Brookes, Henry

England

Benjamin, Christopher Gavin

England

Piedt, Dane

South Africa

Khan, Waqar

Afghanistan

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Luus, Tristan

South Africa

Lategan, Dan