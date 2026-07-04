Delhi Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Delhi

Kohli, Virat

India

Gambhir, Gautam

India

Saini, Navdeep

India

Narang, Pulkit

India

Dhull, Yash

India

Sangwan, Pradeep

India

Singh, Simarjeet

India

Dhawan, Shikhar

India

Rana, Nitish

India

Khejroliya, Kulwant

India

Rana, Harshit

India

Sharma, Suyash

India

Badoni, Ayush

India

Sharma, Ishant

India

Yadav, Lalit

India

Yadav, Kuldip

Rawat, Anuj

India

Shokeen, Hrithik Rakesh

India

Bhati, Suboth

India

Chand, Unmukt

India

Suyal, Pawan Shakland

India

Ayyappa, Bandaru

India

Tyagi, Harsh

India

Saxena, Jalaj

India

Arya, Priyansh

India

Singh, Himmat

India

Lakra, Dev

Kumar, Sumit

India

Vashisth, Shivank

India

Sharma, Kshitiz

India

Dias, Royston

India

Negi, Pawan

India

Sharma, Manan

India

Sidhu, Jonty

India

Vijayran, Pranshu

India

Thareja, Lakshay

India

Sharma, Vaibhav

India

Bedi, Vansh

India

Singh Rathi, Digvesh

India

Yadav, Prince

India

Sharma, Shivam

India

Rana, Arpit Ramesh

India

Kandpal, Vaibhav

India

Sharma, Siddhant

Rawat, Mayank

Mehra, Divij

Gupta, Shivam

Vats, Gagan

India

Chauhan, Himanshu

India

Mathur, Sumit

India

Rana, Aryan

India

Kaushik, Dhruv

India

Grewal, Money Swarn

India

sangwan, Sanat

India

Gusain, Mayank

India

Rajuvanshi, P

India

Ranjan, Sarthak

India

Chaudhary, Akhil

India

Doseja, Ayush

India

Dahiya, Tejasvi

India

Rana, Rohan

Waghela, Rounak

Bhardwaj, Manan

Tokas, Vikas

India

Mehra, Puneet

India

Yadav, Prince

India