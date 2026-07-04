Follow us
de Zorzi, Tony
South Africa
Breetzke, Matthew
Charles, Johnson
Saint Lucia
Williamson, Kane
New Zealand
Madushanka, Dilshan
Sri Lanka
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Wiese, David
Namibia
Rajapaksa, Bhanuka
Jones, Evan
Maharaj, Keshav
Smuts, JJ
Dupavillon, Daryn
Ackerman, Marques
Bosch, Eathan
Parsons, Bryce
Simelane, Andile
Paul, Keemo
Guyana
Joseph, Shamar
India
Woakes, Chris
England
Buttler, Jos
Stoinis, Marcus
Australia
Ahmad, Noor
Islam, Taijul
Bangladesh
Conway, Devon
Klaasen, Heinrich
Dala, CJ
Galiem, Dayyaan
Markram, Aiden
Coetzee, Gerald
Mayers, Kyle
Barbados
Holder, Jason
Jonker, Chris
Viljoen, Gerhardus C
de Kock, Quinton
Dananjaya, Akila
McDermott, Ben
Bedingham, David
Narine, Sunil
Trinidad and Tobago
Willey, David
Livingstone, Liam
Abbott, Kyle
Maphaka, Kwena
Klusener, Lance
King, Christopher Jayden
Wege, Gysbert