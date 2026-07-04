Durban Super Giants Cricket Team Players

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Durban Super Giants

de Zorzi, Tony

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Charles, Johnson

Saint Lucia

Williamson, Kane

New Zealand

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Wiese, David

Namibia

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Jones, Evan

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Smuts, JJ

South Africa

Dupavillon, Daryn

South Africa

Ackerman, Marques

South Africa

Bosch, Eathan

South Africa

Parsons, Bryce

South Africa

Simelane, Andile

South Africa

Paul, Keemo

Guyana

Joseph, Shamar

India

Woakes, Chris

England

Buttler, Jos

England

Stoinis, Marcus

Australia

Ahmad, Noor

Afghanistan

Islam, Taijul

Bangladesh

Conway, Devon

New Zealand

Klaasen, Heinrich

South Africa

Dala, CJ

South Africa

Galiem, Dayyaan

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Jonker, Chris

South Africa

Viljoen, Gerhardus C

de Kock, Quinton

South Africa

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

McDermott, Ben

Australia

Bedingham, David

South Africa

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Willey, David

England

Livingstone, Liam

England

Abbott, Kyle

South Africa

Maphaka, Kwena

South Africa

Klusener, Lance

South Africa

King, Christopher Jayden

Wege, Gysbert