Kyle John Abbott

Kyle John Abbott

bowler

Full name:Kyle John Abbott
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Hampshire

Northern Brave

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches112821155112156
Innings212721271106153
Overs346.5217.172.44434.5845.3542.0
Balls------
Maidens951301120567
Runs88610515791257744144484
Wickets393426593149157
Avg22.7130.9122.2621.229.6228.56
SR53.3538.3216.7644.8734.0420.71
Eco2.554.837.962.835.228.27
BB9431755
4w0202261
5w3003711
10w000600

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches112821155112156
Innings141362095553
Not outs044402229
Runs9576233128536324
Balls Faced338126206458659273
Avg6.788.4411.518.516.2413.5
SR28.160.3111548.4381.33118.68
Fours10624304123
Fifties0001210
Sixies100291010
Highest17239975630
Hundreds000000

Kyle John Abbott Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Kyle Abbott News

View all

All the latest news about cricket player Kyle Abbott is presented here especially for you, from his training plan to what he has achieved on the field in the last cricket matches played.

IND VS AUS | Twitterverse reacts to India's resounding 99-run triumph over Australia

IND VS AUS | Twitterverse reacts to India's resounding 99-run triumph over Australia

In the second ODI match between India and Australia, hosted in Indore, the victory went decisively in favor of the home team. With the win, India secured the series owing to their comprehensive and well-rounded performance and will enter the World Cup at home as the top ranked team in ODI cricket.

Kyle Abbott05:17 PM, 24 September, 2023

IND VS AUS | Twitter laughs at KL Rahul's reaction after umpires ask him to walk off and recall Shreyas Iyer

Kyle Abbott09:00 PM, 24 May, 2021

County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 7

Kyle Abbott05:33 PM, 17 May, 2021

County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 6

Kyle Abbott08:30 PM, 15 February, 2020

Explained | Kolpak Deal - A curse turned blessing for South Africa

Another Players

Hampton, Brett

Hampton, Brett

Orr, Ali

Orr, Ali

Warner, David

Warner, David

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Pamment, James

Pamment, James

Jack, Eddie

Jack, Eddie

Weatherley, Joe

Weatherley, Joe

Southee, Tim

Southee, Tim

Prest, Thomas James

Prest, Thomas James