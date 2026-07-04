Follow us
Linde, George
South Africa
Stuurman, Glenton
Swanepoel, Beyers
Billings, Sam
England
Jordan, Akeem
Barbados
Qadri, Hamidullah
Parkinson, Matt
Mahmud, Hasan
Bangladesh
Compton, Ben
Richardson, Kane
Australia
Bazley, James
Bartlett, Xavier
Dudgeon, Keith
Muthusamy, Senuran
Stobo, Charles
Agar, Wes
Klaassen, Fred
Netherlands
Crawley, Zak
Rogers, Tom
Singh, Arshdeep
India
Lintott, Jacob
Taylor, James
Nijjar, Aron
Khushi, Feroze
Richards, Jamal
Denly, Joe
Hogan, Michael
Bell-Drummond, Daniel
Finch, Harry
Quinn, Matt
New Zealand
O Riordan, Marcus
Stewart, Grant
Evison, Joey
Muyeye, Tawanda
Zimbabwe
Jas Singh
Garrett, George
Benjamin, Christopher Gavin
Bhuiyan, Arafat
Foreman, Bertie
Denly, Jaydn
Ali, Kashif
Pakistan
Forrester, Dian
Daly, Ellis
Cohen, Michael
Singh, Ekansh
Vaughan, Archie M
Heywood, Joe
Flintoff, Corey Leigh
Dawkins, BJ
Singh, Can Ekansh
Harby, William
Dawkins, Ben
Rizvi, Mohammed
Curtiss, Olly