Can Ekansh Singh

Can Ekansh Singh

Full name:Can Ekansh Singh

Teams

2026 Teams

Kent

Can Ekansh Singh Schedule & Results

T20 Blast

ResultMiddlesex vs Kent

Middlesex vs Kent

T20 Blast

Lord's Cricket Ground

MID

MID

181

KEN

KEN

208

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

ResultWorcestershire vs Kent

Worcestershire vs Kent

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

KEN

KEN

59

ResultHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

190

KEN

KEN

171

ResultKent vs Surrey

Kent vs Surrey

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

102

SUR

SUR

106

ResultKent vs Middlesex

Kent vs Middlesex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

158

MID

MID

172

One-Day Cup

ResultKent vs Northamptonshire

Kent vs Northamptonshire

One-Day Cup

St Lawrence Ground

KEN

KEN

254

NOR

NOR

253

ResultGloucestershire vs Kent

Gloucestershire vs Kent

One-Day Cup

County Ground

GLO

GLO

212

KEN

KEN

208

ResultLancashire vs Kent

Lancashire vs Kent

One-Day Cup

New Lancashire County Cricket Ground

LAN

LAN

227

KEN

KEN

223

ResultKent vs Somerset

Kent vs Somerset

One-Day Cup

St Lawrence Ground

KEN

KEN

314

SOM

SOM

313

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

One-Day Cup

Kent County Cricket Ground

KEN

KEN

294

NOT

NOT

293

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

One-Day Cup

Kennington Oval

SUR

SUR

286

KEN

KEN

191

UpcomingKent vs Leicestershire

Kent vs Leicestershire

One-Day Cup

Kent County Cricket Ground

KEN

KEN

LEI

LEI

Another Players

Evison, Joey

Evison, Joey

Hogan, Michael

Hogan, Michael

Gilchrist, Nathan

Gilchrist, Nathan

Crawley, Zak

Crawley, Zak

Quinn, Matt

Quinn, Matt

Bhuiyan, Arafat

Bhuiyan, Arafat

O Riordan, Marcus

O Riordan, Marcus

Qadri, Hamidullah

Qadri, Hamidullah

Denly, Joe

Denly, Joe

Agar, Wes

Agar, Wes