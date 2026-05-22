George Garrett

T20 Blast
Middlesex vs Kent
T20 Blast
Lord's Cricket Ground
MID
181
KEN
208
Kent vs Sussex
T20 Blast
St Lawrence Ground
KEN
199
SUS
197
Kent vs Essex
T20 Blast
St Lawrence Ground
KEN
129
ESS
130
Surrey vs Kent
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
116
KEN
118
Sussex vs Kent
T20 Blast
County Ground
SUS
(17 ov.) 130/3
KEN
133
Essex vs Kent
T20 Blast
County Ground
ESS
187
KEN
184
Kent vs Nottinghamshire
T20 Blast
St Lawrence Ground
KEN
184
NOT
187
Kent vs Hampshire
T20 Blast
St Lawrence Ground
KEN
177
HAM
176
Worcestershire vs Kent
T20 Blast
County Ground
WOR
142
KEN
59
Hampshire vs Kent
T20 Blast
The Rose Bowl
HAM
(20 ov.) 190/3
KEN
Kent vs Surrey
T20 Blast
KEN
SUR
Kent vs Middlesex
T20 Blast
KEN
MID