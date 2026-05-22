George Garrett

George Garrett

bowler

Full name:George Garrett
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Kent

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches4112
Innings8112
Overs105.584.54.0
Balls---
Maidens2410
Runs38050439
Wickets9141
Avg42.223639
SR70.5536.3524
Eco3.595.949.75
BB431
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches4112
Innings650
Not outs310
Runs42390
Balls Faced126560
Avg149.750
SR33.3369.640
Fours520
Fifties000
Sixies000
Highest24180
Hundreds000

George Garrett Schedule & Results

T20 Blast

ResultMiddlesex vs Kent

Middlesex vs Kent

T20 Blast

Lord's Cricket Ground

MID

MID

181

KEN

KEN

208

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

ResultWorcestershire vs Kent

Worcestershire vs Kent

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

KEN

KEN

59

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

(20 ov.) 190/3

KEN

KEN

One-Day Cup

Another Players

Evison, Joey

Evison, Joey

Hogan, Michael

Hogan, Michael

Gilchrist, Nathan

Gilchrist, Nathan

Crawley, Zak

Crawley, Zak

Quinn, Matt

Quinn, Matt

Bhuiyan, Arafat

Bhuiyan, Arafat

O Riordan, Marcus

O Riordan, Marcus

Qadri, Hamidullah

Qadri, Hamidullah

Denly, Joe

Denly, Joe

Agar, Wes

Agar, Wes