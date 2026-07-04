Follow us
Macheka, Kudakwashe
Zimbabwe
Mubaiwa, Wallace
South Africa
Takodza, Tinotenda Marshal
Phiri, Kumbirayi Charles
Akbar, Hamid Ali
Musoko, Cuthbert
Jaure, Keith
Mutsamba, Travor
Maposa, Tawanada
Nyathi, Remembrance
Musakanda, Tarisai
Ncube, Cunningham
Maunze, Kudzai
Chibhabha, Chamu
Ervine, Craig
Nenhunzi, Tinashe
Parkinson, Matt
England
Evans, Brad
Welch, Nick
Masunda, Larvet
Ngarava, Richard
Kamunhukamwe, Tinashe
Marumani, Tadiwanashe
Nyangani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Chivanga, Tanaka
Dzikiti, Talent
Falao, Alex
Muzondo, Owen
Ali, Ahsan
Chipara, Munashe
Madhevere, Wesley
Kulinga, Keith
Munyonga, Tony
Mufudza, Tapiwa
Russell, Alexander
Alleyne, Kadeem
Barbados
Myers, Dion
Chakabva, Regis
Tinotenda Tinashe Maphosa
Sithole, Tawanda
Mugeri, Prosper
Roach, Romario
Mupfudza, Rodney
Kamwemba, Ryan Takunda
Simbi, Ryan Clayton
Jakiel, Daniel
Maposa, Tinotenda Tinashe
Matigimu, Kundai
Mutombodzi, Tinotenda
Hamza, Ameer
Pakistan
Welch, Matthew
Zata, Munashe
South africa
Sajjad, Hamza