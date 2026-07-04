Eagles Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Eagles

Macheka, Kudakwashe

Zimbabwe

Mubaiwa, Wallace

South Africa

Takodza, Tinotenda Marshal

Zimbabwe

Phiri, Kumbirayi Charles

Akbar, Hamid Ali

Musoko, Cuthbert

Zimbabwe

Jaure, Keith

Zimbabwe

Mutsamba, Travor

Maposa, Tawanada

Nyathi, Remembrance

Zimbabwe

Musakanda, Tarisai

Zimbabwe

Ncube, Cunningham

Zimbabwe

Maunze, Kudzai

Zimbabwe

Chibhabha, Chamu

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Nenhunzi, Tinashe

Zimbabwe

Parkinson, Matt

England

Evans, Brad

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Masunda, Larvet

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Kamunhukamwe, Tinashe

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Nyangani, Tadiwanashe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Dzikiti, Talent

Falao, Alex

Muzondo, Owen

Zimbabwe

Ali, Ahsan

Chipara, Munashe

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Kulinga, Keith

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Mufudza, Tapiwa

Zimbabwe

Russell, Alexander

England

Alleyne, Kadeem

Barbados

Myers, Dion

Zimbabwe

Chakabva, Regis

Zimbabwe

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Sithole, Tawanda

Zimbabwe

Mugeri, Prosper

Zimbabwe

Roach, Romario

Zimbabwe

Mupfudza, Rodney

Kamwemba, Ryan Takunda

Zimbabwe

Simbi, Ryan Clayton

Zimbabwe

Jakiel, Daniel

Zimbabwe

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe

Matigimu, Kundai

Zimbabwe

Mutombodzi, Tinotenda

Zimbabwe

Hamza, Ameer

Pakistan

Welch, Matthew

Zimbabwe

Zata, Munashe

South africa

Sajjad, Hamza

Pakistan