Follow us
Frost, Alistair
Zimbabwe
Nunu, Nkosilatu
Kaia, Roy
Welch, Nick
Muzondo, Owen
Maruma, Timycen
Musoso, Steady
Moor, Peter
Ncube, Njabulo
Masakadza, Shingi
Tiripano, Donald
Gopito, Baxton
Sauramba, Kudzai
Kasuza, Kevin
Nyauchi, Victor
Kulinga, Keith
Masakadza, Wellington
Chitumba, Clive
Masara, John
Munyonga, Tony
Compton, Ben
England
Chiora, Tinashe
Masekesa, Vincent
Muchawaya, Tinashe
Shungu, Mashford
Magodo, Spencer
Mawadzi, Definite
Mhlanga, Fortune
Bennet, Brian
Chatara, Tendai
Gumbie, Joylord
Schadendorf, Dane
Myers, Dion
Frost, Mike
Ireland
Masakadza, Hamilton
Patel, Khaif
Mugeri, Prosper
Mawadzi, Definate
Patel, Ronak
Kamuriwo, Anesu Henty
Takawira, Calton
Mirza, Mohammad Salman
Pakistan
Mirza, Mohammad
Chimugoro, Tatenda
Welch, Matthew
Schadendorf, Jayden
Mufandauya, Ashley
Macheke, Hendrichs
Bonyongwe, Nigel
Makauyo, Tariro
Gwatiringa, Panashe Junior