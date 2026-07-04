Mountaineers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Mountaineers

Frost, Alistair

Zimbabwe

Nunu, Nkosilatu

Zimbabwe

Kaia, Roy

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Muzondo, Owen

Zimbabwe

Maruma, Timycen

Zimbabwe

Musoso, Steady

Zimbabwe

Moor, Peter

Zimbabwe

Ncube, Njabulo

Zimbabwe

Masakadza, Shingi

Zimbabwe

Tiripano, Donald

Zimbabwe

Gopito, Baxton

Zimbabwe

Sauramba, Kudzai

Zimbabwe

Kasuza, Kevin

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Kulinga, Keith

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Chitumba, Clive

Zimbabwe

Masara, John

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Compton, Ben

England

Chiora, Tinashe

Zimbabwe

Masekesa, Vincent

Zimbabwe

Muchawaya, Tinashe

Shungu, Mashford

Zimbabwe

Magodo, Spencer

Mawadzi, Definite

Mhlanga, Fortune

Bennet, Brian

Zimbabwe

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Schadendorf, Dane

Zimbabwe

Myers, Dion

Zimbabwe

Frost, Mike

Ireland

Masakadza, Hamilton

Zimbabwe

Patel, Khaif

Mugeri, Prosper

Zimbabwe

Mawadzi, Definate

Patel, Ronak

Zimbabwe

Kamuriwo, Anesu Henty

Zimbabwe

Takawira, Calton

Zimbabwe

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Mirza, Mohammad

Pakistan

Chimugoro, Tatenda

Zimbabwe

Welch, Matthew

Zimbabwe

Schadendorf, Jayden

Zimbabwe

Mufandauya, Ashley

Zimbabwe

Macheke, Hendrichs

Zimbabwe

Bonyongwe, Nigel

Zimbabwe

Makauyo, Tariro

Zimbabwe

Gwatiringa, Panashe Junior

Zimbabwe