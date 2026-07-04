Prime Bank Cricket Club Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Prime Bank Cricket Club

Razzak, Abdur

Bangladesh

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Talukdar, Rony

Bangladesh

Rahman Raja, Rejaur

Bangladesh

Janat, Karim

Afghanistan

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Ali, Yasir

Bangladesh

Hasan, Zakir

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Easwaran, Abhimanyu

India

Haque, Anamul

Bangladesh

Haque, Ariful

Bangladesh

Islam, Nazmul

Bangladesh

Mia, Rubel

Bangladesh

Hossain, Al-Amin

Bangladesh

Sheikh, Mohor

Bangladesh

Hossain Milon, Nazmul

Bangladesh

Sheik, Joyraz

Bangladesh

Haque, Robiul

Bangladesh

Islam, Moinul

Bangladesh

Al-Amin, A

Arafat, Mohammad

Atik, Rakibul

Siddique, Junaid

Bangladesh

Hasan, Raqibul

Bangladesh

Haque, Mominul

Bangladesh

Hossain, Salman

Bangladesh

Hasan, Nayeem

Bangladesh

Mithun, Mohammad

Bangladesh

Hossain, Delwar

Bangladesh

Islam, Shafiul

Bangladesh

Hossain, Nasir

Bangladesh

Hossain, Rubel

Bangladesh

Amin, Adil

Pakistan

Rahman, Shamsur

Bangladesh

Kapali, Alok

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Hossain, Shahadat

Bangladesh

Nabil, Prantik Nawrose

Bangladesh

Hossain, Amin

Islam, Allis al

Uddin, Jashim

Chowdhury, Bishal

Majumder, Amit

Bangladesh

Hasanuzzaman, Mohammad

Bangladesh

Islam, Aliss Al

Bangladesh

Hossain, Monir

Bangladesh

Bhatti, Kashif

Pakistan