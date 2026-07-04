Speen Ghar Tigers Cricket Team Players

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Speen Ghar Tigers

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Ghani, Usman

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Wafiullah

Arab, Yama

Afghanistan

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Khan, Sohail

Khan, Naseer

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Momand, Wafadar

Afghanistan

Shinwari, Bahar

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Zadran, Dawlat

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Zaman, Shawkat

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Abdulrahimzai, Ibrahim

Adil, Tahir

Shinwari, Jamil

Ibrahim, Mohammad

Afghanistan

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Noor, Allah

Afghanistan

Akram, Mohammad

Pakistan

Afridi, Asif

Pakistan

Hassan, Hamid

Afghanistan

Shah, Numan

Afghanistan

Eisakhil, Hassan

Afghanistan

Gul Momand, Arab

Afghanistan

Tarakhil, Wafiullah

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Bakhtyar, Mobin

Alikhil, Ikram

Afghanistan

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Shehzad, Zahir

Afghanistan

Alam, Ismat

Afghanistan

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Ibrahimzai, Barakatullah

Afghanistan

Amiri, Nazifullah

Afghanistan

Stanikzai, Khatir

Afghanistan

Arab, Rohullah

Afghanistan

Shaheen, Zaitullah

Afghanistan

Totakhil, Nasir

Afghanistan

Campbell, John

Jamaica

Rahman, Noor ul

Maroofkhil, Naseer Khan

Afghanistan

Khan, Aqil

Shahzad, Mohammad

Afghanistan