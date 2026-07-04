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Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Zadran, Najibullah
Ahmad, Qais
Khan, Rashid
Campbell, Johnathan
Zimbabwe
Nabi, Mohammad
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Ghani, Usman
Khan, Zahir
Gurbaz, Rahmanullah
Wafiullah
Arab, Yama
Dawoodzai, Faridoon
Khan, Sohail
Khan, Naseer
Shinwari, Samiullah
Ahmadzai, Yamin
Momand, Wafadar
Shinwari, Bahar
Khil, Ikram Ali
Zadran, Dawlat
Rasooli, Darwish
Shirzad, Sayed
Shah, Rahmat
Zaman, Shawkat
Zazai, Hazratullah
Kamal, Shahidullah
Shah, Bahir
Abdulrahimzai, Ibrahim
Adil, Tahir
Shinwari, Jamil
Ibrahim, Mohammad
Akbari, Zubaid
Sami, Bilal
Noor, Allah
Akram, Mohammad
Pakistan
Afridi, Asif
Hassan, Hamid
Shah, Numan
Eisakhil, Hassan
Gul Momand, Arab
Tarakhil, Wafiullah
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Bakhtyar, Mobin
Alikhil, Ikram
Shehzad, Zahir
Alam, Ismat
Zadran, Wahidullah
Ibrahimzai, Barakatullah
Amiri, Nazifullah
Stanikzai, Khatir
Arab, Rohullah
Shaheen, Zaitullah
Totakhil, Nasir
Campbell, John
Jamaica
Rahman, Noor ul
Maroofkhil, Naseer Khan
Khan, Aqil
Shahzad, Mohammad