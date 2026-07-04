Sussex Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sussex

Shipley, Henry Burton

New Zealand

Archer, Jofra

England

Unadkat, Jaydev

India

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Khan, Shadab

Pakistan

Mills, Tymal

England

Rawlins, Delray

Bermuda

Pujara, Cheteshwar

India

Karvelas, Aristides

England

Sandhu, Gurinder

Australia

Hughes, Daniel

Australia

Lamb, Danny

England

Price, Tom

England

Goodman, Dominic Charles

England

Campbell, Jack

England

Henry Hayes, James Philip

England

Simpson, John

England

Leaning, Jack

England

Finn, Steven

England

Alsop, Tom

England

Haines, Tom

England

Ward, Harrison

England

Clark, Tom

England

Carson, Jack Joshua

England

Crocombe, Henry T

England

Hunt, Sean Frank

England

Jamie Atkins

England

Coles, James Matthew

England

Ibrahim, Danial

England

Carter, Oliver

England

Lenham, Archie

England

Currie, Bradley

Scotland

Briggs, Danny

England

Thomas, George

England

Smith, Steven Barry

Australia

Tear, Charlie

Scotland

Foreman, Bertie

England

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Lion-Cachet, Zach Benjamin

England

Rogers, Henry P

England

Henry, Troy

Oosthuizen, Nantes

Moore, Ollie

Lawrence, Louie

Trainer, Ramsay