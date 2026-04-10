Archie David Lenham

Archie David Lenham

bowler

Full name:Archie David Lenham
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches71321
Innings111220
Overs139.193.054.0
Balls---
Maidens1000
Runs528589431
Wickets71213
Avg75.4249.0833.15
SR119.2846.524.92
Eco3.796.337.98
BB444
4w111
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches71321
Innings1296
Not outs255
Runs2067215
Balls Faced5418334
Avg20.61815
SR38.0786.7444.11
Fours2650
Fifties000
Sixies010
Highest48187
Hundreds000

Archie David Lenham Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Steven Peter Devereux Smith

Steven Peter Devereux Smith

Archer, Jofra

Archer, Jofra

Sharma, Ishant

Sharma, Ishant

Mills, Tymal

Mills, Tymal

Robinson, Oliver

Robinson, Oliver