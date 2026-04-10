Danial Ibrahim

Danial Ibrahim

batsman

Full name:Danial Ibrahim
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches17174
Innings15150
Overs146.180.00
Balls---
Maidens1600
Runs5554420
Wickets790
Avg79.2849.110
SR125.2853.330
Eco3.795.520
BB220
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches17174
Innings33144
Not outs310
Runs63428747
Balls Faced147635040
Avg21.1322.0711.75
SR42.9582117.5
Fours83275
Fifties330
Sixies221
Highest1005618
Hundreds100

Danial Ibrahim Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Steven Peter Devereux Smith

Steven Peter Devereux Smith

Archer, Jofra

Archer, Jofra

Sharma, Ishant

Sharma, Ishant

Mills, Tymal

Mills, Tymal

Robinson, Oliver

Robinson, Oliver