Troy Henry

Troy Henry

Full name:Troy Henry

Teams

2026 Teams

Sussex

Troy Henry Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

ResultGlamorgan vs Sussex

Glamorgan vs Sussex

One-Day Cup

The Gnoll

GLA

GLA

295

SUS

SUS

283

ResultDurham vs Sussex

Durham vs Sussex

One-Day Cup

Riverside Ground

DUR

DUR

352

SUS

SUS

280

ResultSussex vs Yorkshire

Sussex vs Yorkshire

One-Day Cup

County Ground

SUS

SUS

140

YOR

YOR

325

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

One-Day Cup

Arundel Castle Cricket Club

SUS

SUS

320

ESS

ESS

316

ResultDerbyshire vs Sussex

Derbyshire vs Sussex

One-Day Cup

County Ground

DER

DER

325

SUS

SUS

137

ResultSussex vs Worcestershire

Sussex vs Worcestershire

One-Day Cup

County Ground

SUS

SUS

333

WOR

WOR

334

UpcomingSussex vs Hampshire

Sussex vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground in Hove

SUS

SUS

HAM

HAM

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Steven Peter Devereux Smith

Steven Peter Devereux Smith

Archer, Jofra

Archer, Jofra

Sharma, Ishant

Sharma, Ishant

Mills, Tymal

Mills, Tymal

Robinson, Oliver

Robinson, Oliver