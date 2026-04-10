Dominic Charles Goodman

Dominic Charles Goodman

bowler

Full name:Dominic Charles Goodman
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches92
Innings142
Overs195.46.0
Balls--
Maidens370
Runs63635
Wickets140
Avg45.420
SR83.850
Eco3.255.83
BB40
4w10
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches92
Innings120
Not outs50
Runs620
Balls Faced2620
Avg8.850
SR23.660
Fours80
Fifties00
Sixies00
Highest180
Hundreds00

Dominic Charles Goodman Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

Tector, Harry