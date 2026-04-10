Jamie Ardley Atkins

Jamie Ardley Atkins

bowler

Full name:Jamie Ardley Atkins
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches81
Innings121
Overs192.53.4
Balls--
Maidens200
Runs72339
Wickets240
Avg30.120
SR48.20
Eco3.7410.63
BB50
4w10
5w20
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches81
Innings131
Not outs61
Runs571
Balls Faced2446
Avg8.140
SR23.3616.66
Fours60
Fifties00
Sixies00
Highest171
Hundreds00

Jamie Ardley Atkins Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Steven Peter Devereux Smith

Steven Peter Devereux Smith

Archer, Jofra

Archer, Jofra

Sharma, Ishant

Sharma, Ishant

Mills, Tymal

Mills, Tymal

Robinson, Oliver

Robinson, Oliver