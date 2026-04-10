Thomas Jacob Haines

Thomas Jacob Haines

batsman

Full name:Thomas Jacob Haines
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches59164
Innings6040
Overs422.210.00
Balls---
Maidens8400
Runs1189720
Wickets2500
Avg47.5600
SR101.3600
Eco2.817.20
BB300
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches59164
Innings106164
Not outs300
Runs379461952
Balls Faced662373844
Avg36.8338.6813
SR57.2883.87118.18
Fours522624
Fifties1740
Sixies7102
Highest24312327
Hundreds910

Thomas Jacob Haines Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

One-Day Cup

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Steven Peter Devereux Smith

Steven Peter Devereux Smith

Archer, Jofra

Archer, Jofra

Sharma, Ishant

Sharma, Ishant

Mills, Tymal

Mills, Tymal

Robinson, Oliver

Robinson, Oliver