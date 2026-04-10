Jack Campbell

Jack Campbell

bowler

Full name:Jack Campbell
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm medium fast

Teams

2026 Teams

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches4142
Innings6141
Overs83.3109.22.0
Balls---
Maidens1660
Runs27859621
Wickets1231
Avg27825.9121
SR50128.5212
Eco3.325.4510.5
BB141
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches4142
Innings431
Not outs210
Runs216
Balls Faced2198
Avg10.56
SR9.5211.1175
Fours001
Fifties000
Sixies000
Highest216
Hundreds000

Jack Campbell Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Steven Peter Devereux Smith

Steven Peter Devereux Smith

Archer, Jofra

Archer, Jofra

Sharma, Ishant

Sharma, Ishant

Mills, Tymal

Mills, Tymal

Robinson, Oliver

Robinson, Oliver