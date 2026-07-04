T20 Canada Tri-Series Cricket Tournament Players

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T20 Canada Tri-Series

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Kirton, Nicholas

Canada

Khanal, Dev

Nepal

Bin Zafar, Saad

Canada

Sana, Kaleem

Pakistan

Heyliger, Dillon

Canada

Dhaliwal, Navneet

Canada

Thaker, Harsh

Canada

Singh, Ravinder Pal

Canada

Movva, Shreyas

Canada

Johnson, Aaron

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Singh, Jatinder

Oman

Butt, Fayyaz

Oman

Maqsood, Zeeshan

Oman

Ilyas, Aqib

Oman

Odedra, Jay Virambhai

Oman

Kaleemullah

Oman

Khan, Shoaib

Oman

M, Rafiullah

Oman

S, Sammay

Oman

Khan, Ayan

Oman

Sidhu, Gurpal Singh

Tathgur, Kanwarpal

Canada

Singh, Pargat

India

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Kumar, Akhil

Canada

Bhurtel, Kushal

Nepal

Khan, Mehran

Oman

Raza, Muzahir

Ahmad, Shakeel

Oman

Prajapati, Kashyap Harishbhai

Oman

Athavale, Pratik

Oman

Sah, Anil

Nepal

Kail, Khalid

Oman

Bajwa, Gurbaz

Canada

Patel, Ansh

Canada

Dhakal, Rijan

Nepal

Saud, Arjun

Nepal

Bukkapatnam, Siddharth