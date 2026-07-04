Follow us
Patel, Ronak
Uganda
Tikolo, Steve
Kenya
Ssenyondo, Henry
Masaba, Brian
Sesazi, Simon
Ramjani, Alpesh
Hassun, Bilal
Obuya, Robinson
Waiswa, Kenneth
Kakuru, Cyrus Nshekanabo
Murungi, Pascal
Lutaaya, Ronald
Achelam, Fred
Nyambo, Johnson
Tanzania
Basha, Shaik
Sebareme, Emmanuel
South Africa
Ndikubwimana, Didier
Rwanda
Niyitanga, Wilson
Akayezu, Martin
Bimenyimana, Zappy
Tuyizere, Bosco
Irakoze, Kevin
Dusingizimana, Eric
Niyomugabo, Eric
Tuyisenge, Orchide
Rubagumya, Clinton
Ntirenganya, Ignace
Mugisha, Israel
Kubwimana, Eric
Manishimwe, Oscar
Rukiriza, Emile
Mukasa, Roger
Sebanja, Jonathan
Nsubuga, Siraje
Wabwire, David
Mussa, Kassim
Patwa, Abhik
Kimote, Ally
Ally, Salum
Singh, Jittin
Bom, Sanjay
Selemani, Ivan Ismail
Anil, Akhil
Nkanya, Yalinde Maurice
Issa, Mohamed Yunusu
Puthenpulrayi, Amal
Mehta, Dhrumit Atul
Jabiri, Abdallah Juma
Omary, Mohamed
Watuwa, Calvin
Michel, Iradukunda Jean