T20 East Africa Trophy Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 East Africa Trophy

Patel, Ronak

Uganda

Tikolo, Steve

Kenya

Ssenyondo, Henry

Uganda

Masaba, Brian

Uganda

Sesazi, Simon

Uganda

Ramjani, Alpesh

Uganda

Hassun, Bilal

Uganda

Obuya, Robinson

Uganda

Waiswa, Kenneth

Uganda

Kakuru, Cyrus Nshekanabo

Uganda

Murungi, Pascal

Lutaaya, Ronald

Uganda

Achelam, Fred

Uganda

Nyambo, Johnson

Tanzania

Basha, Shaik

Tanzania

Sebareme, Emmanuel

South Africa

Ndikubwimana, Didier

Rwanda

Niyitanga, Wilson

Rwanda

Akayezu, Martin

Rwanda

Bimenyimana, Zappy

Rwanda

Tuyizere, Bosco

Irakoze, Kevin

Rwanda

Dusingizimana, Eric

Rwanda

Niyomugabo, Eric

Rwanda

Tuyisenge, Orchide

Rwanda

Rubagumya, Clinton

Rwanda

Ntirenganya, Ignace

Rwanda

Mugisha, Israel

Rwanda

Kubwimana, Eric

Rwanda

Manishimwe, Oscar

Rwanda

Rukiriza, Emile

Rwanda

Mukasa, Roger

Uganda

Sebanja, Jonathan

Uganda

Nsubuga, Siraje

Uganda

Wabwire, David

Uganda

Mussa, Kassim

Tanzania

Patwa, Abhik

Tanzania

Kimote, Ally

Tanzania

Ally, Salum

Tanzania

Singh, Jittin

Tanzania

Bom, Sanjay

Tanzania

Selemani, Ivan Ismail

Tanzania

Anil, Akhil

Tanzania

Nkanya, Yalinde Maurice

Tanzania

Issa, Mohamed Yunusu

Tanzania

Puthenpulrayi, Amal

Tanzania

Mehta, Dhrumit Atul

Jabiri, Abdallah Juma

Omary, Mohamed

Tanzania

Watuwa, Calvin

Michel, Iradukunda Jean

Rwanda