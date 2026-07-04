Follow us
Khan, Usman
Pakistan
Perera, Kusal
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Theekshana, Morawakage Maheesh
Nawaz, Mohammad
Hasaranga, Wanindu
Naseem Shah
Thushara, Nuwan
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Zaman, Fakhar
Afridi, Shaheen
Rajapaksa, Bhanuka
Azam, Babar
Ayub, Saim
Madande, Clive
Burl, Ryan
Musekiwa, T
Evans, Brad
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Nissanka, Pathum
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Wasim Jr, Mohammad
Masakadza, Wellington
Munyonga, Tony
Bennet, Brian
Liyanage, Janith
Viyaskanth, Vijayakanth
Malinga, Eshan
Fernando, Asitha
Mendis, Kamindu
Chameera, Dushmantha
Agha, Salman Ali
Myers, Dion
Mishara, Kamil
Farhan, Sahibzada
Tinotenda Tinashe Maphosa
Samad, Abdul
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Mirza, Mohammad Salman
Nawaz, Hasan
Rathnayake, Pavan
Sri lanka
Tariq, Usman
Taylor, Brendan
Cremer, Graeme