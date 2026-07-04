T20 Pakistan Tri-Series Cricket Tournament Players

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T20 Pakistan Tri-Series

Khan, Usman

Pakistan

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Naseem Shah

Pakistan

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Zaman, Fakhar

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Azam, Babar

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Agha, Salman Ali

Pakistan

Myers, Dion

Zimbabwe

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Samad, Abdul

Pakistan

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan

Rathnayake, Pavan

Sri lanka

Tariq, Usman

Pakistan

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Cremer, Graeme

Zimbabwe

Khan, Usman

Pakistan