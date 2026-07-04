T20 Rajasthan Premier League Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Rajasthan Premier League

Bhavsar, Meet

Kuwait

Chahar, Deepak

India

Chahar, Rahul

India

Hooda, Deepak

India

Ahmed, Khaleel

India

Nagarkoti, Kamlesh

India

Rathore, Kunal Singh Ajay

India

Lomror, Mahipal

India

Sharma, Himanshu

India

Choudhary, Deepak

Suthar, Manav

India

Choudhary, Aniket

India

Kothari, Yash

India

Tomar, Abhijeet

India

Lamba, Abhimanyu

India

Garhwal, Shubham

India

Godara, Sumit

India

Gajraj, Divya

Tiwari, Tanmay

India

Choudhary, M

India

Khan, Soyeb

Gajraj, Savya

Godara, Vishal

Khan, Mohdajaz Arafat

India

Sharma, Ashok

India

Godara, Surendra

Suwalka, Suryaprakash

India

Choudhary, Kapil

Sharma, Bharat

Singh, Ajayraj Praduman

Sharma, Shubham

India

Singh, Sangram

India

Gupta, Arjit

India

Singh, Chandrapal

India

Garhwal, Aditya

India

Singh, Manender

India

Joshi, Samarpit

India

Dhiwan, Sahil

Khan, Shahbaz

Tomar, Rahul Nirottam

Dharnia, Ajay Jaipal

Sharma, Bhuvan

Jakar, Pardeep

Parikh, Pradhumn

Gautam, Amitkumar

India

Akthar, Azeem

Choudhary, Rajat

India

Karwasara, Deepak Deva Ram

Rathore, Pushpendra Singh

India

Sachdev, Nikhil Harish

Singh Gurjar, Virendra

Singh, Karan

Nehra, Himanshu

Patel, Hitesh

Chapparwal, Rajat

Shukla, Nikhil

Salauddin

Chandra, Aryan Sudhir

Sharma, Kartik

Sharma, Himanshu

Audichya, Ritik Harish

Chouhan, Sourabh

India

Ul-Haq, TM

India

Chauhan, Shiva

Jain, Mohit

India

Pandita, Jayesh Ranjit

Saini, Dharmveer Kumar

Lamba, Karan

India

khan, Zubair Ali

India

Kakodia, Sachin

Sharma, Ritik

Bharti, Lakhan

Gautam, Arnav

Sharma, Raj

Kookna, Ajay

India

Bishnoi, Rajesh

India

Ahmed, Mohammed

India

Lamba, Ankit

India

Singh, Rituraj

India

Khan, Salman Faruk

India

Golada, Ramnivas

India

Yadav, Sachin

Malav, Sachin

Bhandari, Abhijay

Mathur, Abhimanyu

Lal, Kanhaiya

Choudhary, Kartikey

Patwal, Shubham

Sankhla, Ashish

Kumar, Hemant

Singh, Rajat

Saraf, Siddharth

India

Malik, Anas

Saudi Arabia

Ayachi, Nakul

India

Bhambhu, Danish

Duktawa, Rajeev

Godara, Mukesh

Khan, Affan

Goyal, Yash

Purohit, Akshay

Amrawat, Manoj

Jakar, Girdhari

Khichar, Rohit

Tiwari, Dhananjay

Goyal, Jay

Joshi, Hemant

Garhwal, Anshul

Chauhan, Aniruddh

Yadav, Dev

Bhatt, Rahul

Dadhich, Ashutosh

Johrar, Vikas

Rajawat, Aman

Prajapat, Bharat

Agarwal, Devesh

Shekhawat, Aman Singh Rajendra Singh

Lalchandani, Bhavesh

Singh, Yuvraj

Saini, Rajkumar

India

Singh, Dhanraj

Khan, Aman

Khandelwal, Rahul

Cheeta, Sharad

Sharma, Chirag

Choudhary, Sawai

Chopra, Ashish

Meena, Ashish Kumar

Khichar, Ravindra

Chhagan, Purohit

Suthar, Rohit

Singh, Ashok

Joshi, Raju

Kulshreshtha, Sushrut