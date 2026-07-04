T20 Series Pakistan vs South Africa Cricket Tournament Players

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T20 Series Pakistan vs South Africa

Linde, George

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Qeshile, Sinethemba

South Africa

Akram, Faisal

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Miller, David

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Hendricks, Reeza

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Simelane, Andile

South Africa

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Khan, Usman

France

Williams, Lizaad

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

de Kock, Quinton

South Africa

Khan, Sajid

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Maphaka, Kwena

South Africa

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Afridi, Asif

Pakistan

Pretorius, Lhuan-dre

South Africa

Peter, Nqabayomzi

South Africa

Ali, Noman

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan

Mirza, Mohammad

Pakistan

Tariq, Usman

Pakistan

Shahzad, Khurram

Pakistan