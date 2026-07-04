Follow us
Linde, George
South Africa
de Zorzi, Tony
Burger, Nandre
Breetzke, Matthew
Qeshile, Sinethemba
Akram, Faisal
Pakistan
Masood, Shan
Miller, David
Rizwan, Mohammad
Nawaz, Mohammad
Shakil, Saud
Naseem Shah
Ghulam, Kamran
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Azam, Babar
Ayub, Saim
Jamal, Aamer
Hendricks, Reeza
Fortuin, Bjorn
Baartman, Ottniel
Simelane, Andile
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Ali, Hasan
Khan, Usman
France
Williams, Lizaad
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Ferreira, Donavon
Brevis, Dewald
Coetzee, Gerald
de Kock, Quinton
Khan, Sajid
Imam-ul-Haq
Agha, Salman Ali
Nazir, Rohail
Maphaka, Kwena
Farhan, Sahibzada
Afridi, Asif
Pretorius, Lhuan-dre
Peter, Nqabayomzi
Ali, Noman
Nawaz, Hasan
Mirza, Mohammad
Tariq, Usman
Shahzad, Khurram