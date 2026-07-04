T20I Series India vs South Africa Cricket Tournament Players

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T20I Series India vs South Africa

Linde, George

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Miller, David

South Africa

Hendricks, Reeza

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Sipamla, Lutho

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Subrayen, Prenelan

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Sundar, Washington

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Ngidi, Lungi

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

de Kock, Quinton

South Africa

Dube, Shivam

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Arshdeep

India

Chakravarthy, Varun

India

Rana, Harshit

India

Sharma, Abhishek

India

Samson, Sanju

India

Varma, Tilak

India

Maphaka, Kwena

South Africa

Bumrah, Jasprit

India

Pretorius, Lhuan-dre

South Africa

Peter, Nqabayomzi

South Africa