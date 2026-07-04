Follow us
Linde, George
South Africa
de Zorzi, Tony
Burger, Nandre
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Miller, David
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Sipamla, Lutho
Maharaj, Keshav
Subrayen, Prenelan
Baartman, Ottniel
Patel, Axar
India
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Sundar, Washington
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Ferreira, Donavon
Brevis, Dewald
Nortje, Anrich
Muthusamy, Senuran
de Kock, Quinton
Dube, Shivam
Sharma, Jitesh
Singh, Arshdeep
Chakravarthy, Varun
Rana, Harshit
Sharma, Abhishek
Samson, Sanju
Varma, Tilak
Maphaka, Kwena
Bumrah, Jasprit
Pretorius, Lhuan-dre
Peter, Nqabayomzi