U19 T20 World Cup, Women Warm-Up Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 T20 World Cup, Women Warm-Up

Yadav, Sonam Mukesh

India

Sisodia, Parunika

India

Shabnam

India

McLeod, Emma

New Zealand

Chandler, Kate

New Zealand

Biswas, Disha

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Dola, Dilara Akter

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Chudasama, Aditi

USA

Spence, Jemima

England

Perrin, Davina

England

Khan, Rabeya

Bangladesh

Fraser, Katherine

Scotland

McGee, Ellie

Ireland

MacNulty, Niamh

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Squires, Annabelle

Ireland

McNally, Julie

Ireland

Morrissey, Genevieve

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Harrison, Abbi

Ireland

McCartney, Kia

Ireland

Jackson, Jennifer

Ireland

Sargent, Freya

Australia

McBride, Lara

Ireland

Walsh, Alice

Ireland

Ramnath, Samara

Trinidad and Tobago

Cumberbatch, NaiJanni

Barbados

Callender, Asabi

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Jones, Katie

England

Bell, Olivia

Scotland

Mackeon, Ines

France

Syuhada, Nur Dania

Malaysia

Carter, Darcey

Scotland

Surenkumar, Amuruthaa

England

Norgrove, Abigale

England

Lambert, Charlotte

England

Lister, Ailsa

Scotland

Shaikh, Nayma

Scotland

Boucher, Ally

Ireland

Neely, Lucy

Ireland

Manivannan, Suabika

Malaysia

Beh, Irdina

Malaysia

Mahato, Puja

Nepal

Vaghela, Isani

USA

Thadani, Suhani

USA

Kolan, Anika

USA

Singh, Ritu

USA

Dhingra, Disha

USA

Pagydyala, Chetna Reddy

USA

Robertson-Jack, Niamh

Scotland

Faisal, Maryam

Scotland

Hamilton, Lucy

Australia

Larosa, Eleanor

Australia

Lyons, Grace

Australia

Arthy, Asrafi Yeasmin

Bangladesh

Ainsworth, Chloe

Australia

Pelle, Kate

Australia

Kennedy, Sara

Australia

Akter, Sumaiya

Bangladesh

Nishi, Nishita Akter

Bangladesh

Chukwuonye, Christabel

Nigeria

Agboya, Peculiar

Nigeria

Lucky, Piety

Nigeria

Igbinedion, Victory

Nigeria

Jaswal, Rishika

New Zealand

Buchanan, Elizabeth

New Zealand

Wakelin, Tash

New Zealand

Wolland, Eve

New Zealand

Meso, Karabo

South Africa

Corteen-Coleman, Tilly

England

Thanawala, Prisha

England

Immadi, Saanvi

United states

Gimhani, Shashini

Sri lanka

Ganesh, Pooja

United states

Shah, Pooja

United states

Islam, Habiba

Bangladesh

Naidu, Seshnie

South africa

Sewwandi, Rashmika

Sri lanka

Spence, Millie

Ireland

Gill, Hasrat

Australia

Muir, Niamh

Scotland

Irewin, Kate

New Zealand

Kotkamp, Lousia

New zealand

Francis, Hannah

New zealand

Clark, Maggie

Australia

Bray, Caoimhe

Australia

Briscoe, Ella

Australia

Quratulain, Ahsen

Pakistan

Ahmer, Haniah

Pakistan

Nanayakkara, Manudi

Sri lanka

Nethranjali, Rashmi

Sri lanka

Nisansala, Sumudu

Sri lanka

Sanethma, Dahami

Sri lanka

Chakma, Leky

Bangladesh

Saha, Misty Rany

Bangladesh

Prottasha, Afia Humaira Anam

Bangladesh

Akter, Mst Unnoti

Bangladesh

Maoua, Jannatul

Bangladesh

Khatun, Mst Dipa

Bangladesh

Eva, Mst

Bangladesh

Shika, Reya Akter

Bangladesh

Montgomery, Orla

Scotland

Maciera, Maisie

Scotland

Walsingham, Emma

Scotland

Sturgess, Anne

Scotland

McColl, Kirsty

Scotland

Reyneke, Kayla

South africa

Lourens, Simone

South africa

Legodi, Monalisa

South africa

Botha, Jemma

South africa

Nini, Nthabiseng

South africa

Prasad, Nikki Siribhagwan

India

Mithila vinod

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Trisha, G

India

Joshitha, VJ

India

Chalke, Sanika

India

Kamalini, .

India

Ahire, Bhavika

India

Awasare, Ishwari

India

Drithi, Kesari

India

Shukla, Aayushi

India

Kishor, Anandita

India

Court, Sophie

New Zealand

Todd, Anika

New Zealand

Cassar, Kenika

Trinidad and Tobago

Gilbert, Amiah

Saint Vincent and the Grenadines

Deane, Erin

Barbados

Harricharan, Brianna

Trinidad and Tobago

Bryce, Abigail

Jamaica

Hardat, Trisha

Guyana

Creese, Denella

Saint Vincent and the Grenadines

Ramtahal, Amrita

Trinidad and Tobago

Ross, Selena

Saint Vincent and the Grenadines

Sutherland, Kristen

Jamaica

Weekes, Aaliyah

Saint Kitts and Nevis

Johnson, Trudy

England

Brinsden, Olivia

England

Thomas, Erin

England

Brett, Phoebe

England

Stubbs, Charlotte

England

O'Neill, Eve

England

Thompson, Grace

England

Prasad, Chetnaa

United states

Madhavan, Maahi

United states

Shetty, Lekha Hanumant

United states

Doshi, Nikhar Pinku

United states

Vallabhaneni, Sasha

United states

Bassingthwaite, Lily

Australia

Hunter, Amy

Australia

Williamson, Tegan

Australia

Morton, Juliette

Australia

Anees, Maham

Pakistan

Khan, Komal

Pakistan

Ayyaz, Zoofishan

Pakistan

Mukhtiar, Aleesa

Pakistan

Ansari, Areesha

Pakistan

Khan, Fatima

Pakistan

Zeb, Mahnoor

Pakistan

Khalid, Memoona

Pakistan

Ahmed, Minahil

Pakistan

Farhan, Ravail

Pakistan

Bano, Shahar

Pakistan

Imdad, Tayyaba

Pakistan

Hussain, Wasifa

Pakistan

Ramlakan, Diara

South africa

Nzuza, Luyanda

South africa

Wyk, Ashleigh van

South africa

Cowling, Fay

South africa

Venter, Chanel

South africa

Filander, Jae-Leigh

South africa

van Rensburg, Diedre

South africa

van Voorst, Mieke

South africa

Ferdous, Juairiya

Bangladesh

Choya, Fahomida

Bangladesh

Akter, Fariya

Bangladesh

Easmin, Farjana

Bangladesh

Akter Soba, Anisa

Bangladesh

Akther, Sumaiya

Bangladesh

Adekunle, Adeshola

Nigeria

Akhigbe, Annointed

Nigeria

Peace, Usen

Nigeria

Amusa, Kehinde

Nigeria

Bassey, Deborah

Nigeria

Bieni, Jessica

Nigeria

Eguakun, Omosigho

Nigeria

Memeh, Naomi

Nigeria

Oguai, Beauty

Nigeria

Ude, Lilian

Nigeria

Inyene, Umoh

Nigeria

Montgomery, Orla

Scotland

Barbour-Smith, Molly

Scotland

Khatun, Mst Rabaya

Kormakar, Suborna

Lowe, Rebecca

Ireland

Ashima Era, Afia

Bangladesh

Khatun, Lucky

Bangladesh

Akter, Sadia

Bangladesh

Islam, Sadia

Bangladesh

Sproul, Pippa Nancy

Scotland

Stanton, Jenna

Scotland

Forrester Smith, Lucy

Scotland

Parker, Mollie

Scotland

Kelly, Pippa

Scotland

Baldie, Amelie

Scotland

Fontenla, Gabriella

Scotland

Nevard, Charlotte

Scotland

Speedy, Rosie

Scotland

Kavindi, Sanjana

Sri lanka

Prabodha, Chamodi

Sri lanka

Hansika, Hiruni

Sri lanka

Balasuriya, Vimoksha

Sri lanka

Thilakarathna, Limansa

Sri lanka

Methsara, Pramudi

Sri lanka

Thennakoon, Danuli

Sri lanka

Induwari, Shehara

Sri lanka

Thalagune, Aseni

Sri lanka

Polataivao, Apolonia

Samoa

Fetu Mapu, Avetia

Samoa

Lefaga Lemoe, Olive

Samoa

Farane, Verra

Samoa

Sootaga So, Angel

Samoa

Salima, Norah-Jade

Samoa

Pauga, Stefania

Samoa

Tali ilagi Manase, Jane

Samoa

Tafea, Masina

Samoa

Polataivao, Silepea

Samoa

Uiese Taa Samu, Katrina

Samoa

Sagalala, Stella

Samoa

Keresoma, Barbara Ella

Samoa

Lilo, Selina

Samoa

Viliamu, Sala

Samoa

Rohizan, Fatin Faqihah Adani

Malaysia

Halid, Nuriman Hidayah

Malaysia

Fajrol'as, Nur Izzatul Syafiqa

Malaysia