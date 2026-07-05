U19 T20 World Cup, Women Warm-Up Cricket Tournament Players
U19 T20 World Cup, Women Warm-Up
Chandler, Kate
New Zealand
Dola, Dilara Akter
Bangladesh
Fraser, Katherine
Scotland
Squires, Annabelle
Ireland
Morrissey, Genevieve
Ireland
Ramnath, Samara
Trinidad and Tobago
Cumberbatch, NaiJanni
Barbados
Claxton, Jahzara
Saint Kitts and Nevis
Syuhada, Nur Dania
Malaysia
Surenkumar, Amuruthaa
England
Lambert, Charlotte
England
Manivannan, Suabika
Malaysia
Pagydyala, Chetna Reddy
USA
Robertson-Jack, Niamh
Scotland
Arthy, Asrafi Yeasmin
Bangladesh
Ainsworth, Chloe
Australia
Nishi, Nishita Akter
Bangladesh
Chukwuonye, Christabel
Nigeria
Igbinedion, Victory
Nigeria
Jaswal, Rishika
New Zealand
Buchanan, Elizabeth
New Zealand
Corteen-Coleman, Tilly
England
Immadi, Saanvi
United states
Gimhani, Shashini
Sri lanka
Ganesh, Pooja
United states
Naidu, Seshnie
South africa
Sewwandi, Rashmika
Sri lanka
Kotkamp, Lousia
New zealand
Francis, Hannah
New zealand
Quratulain, Ahsen
Pakistan
Nanayakkara, Manudi
Sri lanka
Nethranjali, Rashmi
Sri lanka
Nisansala, Sumudu
Sri lanka
Sanethma, Dahami
Sri lanka
Saha, Misty Rany
Bangladesh
Prottasha, Afia Humaira Anam
Bangladesh
Akter, Mst Unnoti
Bangladesh
Maoua, Jannatul
Bangladesh
Khatun, Mst Dipa
Bangladesh
Shika, Reya Akter
Bangladesh
Reyneke, Kayla
South africa
Lourens, Simone
South africa
Legodi, Monalisa
South africa
Nini, Nthabiseng
South africa
Prasad, Nikki Siribhagwan
India
Sharma, Vaishnavi Narendra
India
Cassar, Kenika
Trinidad and Tobago
Gilbert, Amiah
Saint Vincent and the Grenadines
Harricharan, Brianna
Trinidad and Tobago
Creese, Denella
Saint Vincent and the Grenadines
Ramtahal, Amrita
Trinidad and Tobago
Ross, Selena
Saint Vincent and the Grenadines
Sutherland, Kristen
Jamaica
Weekes, Aaliyah
Saint Kitts and Nevis
Prasad, Chetnaa
United states
Madhavan, Maahi
United states
Shetty, Lekha Hanumant
United states
Doshi, Nikhar Pinku
United states
Vallabhaneni, Sasha
United states
Bassingthwaite, Lily
Australia
Williamson, Tegan
Australia
Morton, Juliette
Australia
Ramlakan, Diara
South africa
Nzuza, Luyanda
South africa
Wyk, Ashleigh van
South africa
Venter, Chanel
South africa
Filander, Jae-Leigh
South africa
van Rensburg, Diedre
South africa
van Voorst, Mieke
South africa
Ferdous, Juairiya
Bangladesh
Choya, Fahomida
Bangladesh
Easmin, Farjana
Bangladesh
Akter Soba, Anisa
Bangladesh
Akther, Sumaiya
Bangladesh
Adekunle, Adeshola
Nigeria
Akhigbe, Annointed
Nigeria
Barbour-Smith, Molly
Scotland
Ashima Era, Afia
Bangladesh
Sproul, Pippa Nancy
Scotland
Forrester Smith, Lucy
Scotland
Fontenla, Gabriella
Scotland
Nevard, Charlotte
Scotland
Kavindi, Sanjana
Sri lanka
Prabodha, Chamodi
Sri lanka
Balasuriya, Vimoksha
Sri lanka
Thilakarathna, Limansa
Sri lanka
Methsara, Pramudi
Sri lanka
Thennakoon, Danuli
Sri lanka
Induwari, Shehara
Sri lanka
Thalagune, Aseni
Sri lanka
Polataivao, Apolonia
Samoa
Tali ilagi Manase, Jane
Samoa
Uiese Taa Samu, Katrina
Samoa
Keresoma, Barbara Ella
Samoa
Rohizan, Fatin Faqihah Adani
Malaysia
Halid, Nuriman Hidayah
Malaysia
Fajrol'as, Nur Izzatul Syafiqa
Malaysia