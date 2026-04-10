Ryan Patel

Ryan Patel

batsman

Full name:Ryan Patel
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches54287
Innings51123
Overs337.440.13.3
Balls---
Maidens4400
Runs117323836
Wickets1950
Avg61.7347.60
SR106.6348.20
Eco3.475.9210.28
BB620
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches54287
Innings85263
Not outs831
Runs214610607
Balls Faced4944105810
Avg27.8746.083.5
SR43.4100.1870
Fours287970
Fifties750
Sixies12360
Highest1261315
Hundreds340

Ryan Patel Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

One-Day Cup

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

Reifer, Nico

Reifer, Nico

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh

Majid, Yousef

Majid, Yousef

Virdi, Amar

Virdi, Amar

Griffiths, Luke

Griffiths, Luke

Steel, Cameron

Steel, Cameron