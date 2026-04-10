Finlay Joseph Bean

Finlay Joseph Bean

wicket keeper

Full name:Finlay Joseph Bean
Nationality:England
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches169
Innings20
Overs11.00
Balls--
Maidens00
Runs1050
Wickets00
Avg00
SR00
Eco9.540
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches169
Innings279
Not outs00
Runs1121164
Balls Faced2001215
Avg41.5118.22
SR56.0276.27
Fours16319
Fifties31
Sixies41
Highest13561
Hundreds30

Finlay Joseph Bean Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

One-Day Cup

Another Players

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