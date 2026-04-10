Dominic Peter Sibley

Dominic Peter Sibley

batsman

Full name:Dominic Peter Sibley
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches221283635
Innings114315
Overs1.064.39.038.0
Balls----
Maidens0800
Runs728662338
Wickets0415
Avg071.56267.6
SR096.755445.6
Eco74.436.888.89
BB0212
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches221283635
Innings392213432
Not outs32533
Runs10427580865859
Balls Faced3045189601068707
Avg28.9438.6727.929.62
SR34.2239.9780.99121.49
Fours1148509072
Fifties54017
Sixies114922
Highest13324411574
Hundreds21930

Dominic Peter Sibley Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

One-Day Cup

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

Reifer, Nico

Reifer, Nico

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh

Majid, Yousef

Majid, Yousef

Virdi, Amar

Virdi, Amar

Griffiths, Luke

Griffiths, Luke

Steel, Cameron

Steel, Cameron