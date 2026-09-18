Squads Boland vs Lions First class First Class Series South Africa 17.12.2026

First class

BOL
BOL
LIO
LIO

Playing

BOL
BOL
LIO
LIO
First TeamSecond Team
Adams Ferisco

all rounder

Baron Jevano

all rounder

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Hermann Ronan

wicket keeper

Joseph Maahir

no information yet

Makwetu Wandile

wicket keeper

Manack Muhammad

no information yet

Mulder Wiaan

all rounder

Mgijima Aviwe

all rounder

Oakes Jason

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

van Zyl Stiaan

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Bench

BOL
BOL
LIO
LIO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet