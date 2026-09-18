Squads Boland vs Lions First class First Class Series South Africa 17.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adams Ferisco
all rounder
Abrahams Cole
batsman
Baron Jevano
all rounder
Dawood Junaid
bowler
Cloete Archille
bowler
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Copeland Micheal
batsman
Fortuin Bjorn
bowler
du Toit Adrian
batsman
Hamza Zubayr
batsman
Fortuin Clyde
wicket keeper
Hendricks Dominic
batsman
Hanabe Hlomla
wicket keeper
Hermann Ronan
wicket keeper
Jonker Chris
batsman
Magala Sisanda
bowler
Joseph Maahir
no information yet
Makwetu Wandile
wicket keeper
Mahima Siyabonga
bowler
Manack Muhammad
no information yet
Malan Janneman
batsman
Maphaka Kwena
bowler
Malan Pieter
batsman
Moreki Tshepo
bowler
Manack Imran
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Mgijima Aviwe
all rounder
Ndwandwa Tsepo
bowler
Mnyaka Akhona
bowler
Olivier Duanne
bowler
Oakes Jason
wicket keeper
Peter Nqabayomzi
bowler
Petersen Keegan
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Stuurman Glenton
bowler
Rabada Kagiso
bowler
van Zyl Stiaan
all rounder
Rickelton Ryan
wicket keeper
Viljoen Hardus
bowler
Siboto Malusi
bowler
Von Berg Shaun
bowler
Sipamla Lutho
bowler
Match has not started yet