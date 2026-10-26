Squads Eagles vs Tuskers List a Pro50 Championship 01.11.2026

List a

EAG
EAG
TUS
TUS

Playing

EAG
EAG
TUS
TUS
First TeamSecond Team
Chibhabha Chamu

all rounder

Bechani Tanatswa

all rounder

Chigoma Allan

all rounder

Hamza Ameer

wicket keeper

Haukozi S

batsman

Madhevere Wesley

all rounder

Madande Clive

wicket keeper

Masunda Larvet

wicket keeper

Maposa Tawanada

all rounder

Mboyi Dalubhle

wicket keeper

Mupariwa Taffy

wicket keeper

Mutsamba Travor

all rounder

Mupembe Adrian

wicket keeper

Musekwa Sheunopa

no information yet

Ncube Cunningham

wicket keeper

Naqvi Awad

batsman

Nenhunzi Tinashe

wicket keeper

Nzvenga Dylan

no information yet

Roach Romario

no information yet

Riaz Mamoon Ur

no information yet

Shara Arnold

all rounder

Welch Nick

batsman

Bench

EAG
EAG
TUS
TUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet