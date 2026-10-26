Squads Eagles vs Tuskers List a Pro50 Championship 01.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Akram Faraz
bowler
Akbar Hamid Ali
batsman
Chibhabha Chamu
all rounder
Bechani Tanatswa
all rounder
Chipara Munashe
batsman
Chari Brian
batsman
Chivanga Tanaka
bowler
Chigoma Allan
all rounder
Dzikiti Talent
bowler
Chimusoro Munashe
bowler
Ervine Craig
batsman
Chiradza Alvin
batsman
Falao Alex
bowler
Dube Mgcini
bowler
Hamza Ameer
wicket keeper
Haukozi S
batsman
Jaure Keith
bowler
James Brandon
batsman
Kamunhukamwe Tinashe
batsman
Jongwe Luke
bowler
Madhevere Wesley
all rounder
Madande Clive
wicket keeper
Marumani Tadiwanashe
wicket keeper
Makoni Tanunurwa
batsman
Masunda Larvet
wicket keeper
Maposa Tawanada
all rounder
Maunze Kudzai
batsman
Masuku Ernest
bowler
Mufudza Tapiwa
bowler
Mboyi Dalubhle
wicket keeper
Mugeri Prosper
batsman
Mpofu Chris
bowler
Mupfudza Rodney
batsman
Mpofu Nkosana
batsman
Mutombodzi Tinotenda
all rounder
Mupariwa Taffy
wicket keeper
Mutsamba Travor
all rounder
Mupembe Adrian
wicket keeper
Muzondo Owen
bowler
Musekwa Sheunopa
no information yet
Ncube Cunningham
wicket keeper
Naqvi Awad
batsman
Nenhunzi Tinashe
wicket keeper
Ndlovu Ainsley
bowler
Ngarava Richard
bowler
Nzvenga Dylan
no information yet
Parkinson Matt
bowler
Qadri Hamidullah
bowler
Roach Romario
no information yet
Riaz Mamoon Ur
no information yet
Russell Alexander
bowler
Shara Arnold
all rounder
Welch Matthew
batsman
Shumba Milton
batsman
Welch Nick
batsman
Tinotenda Tinashe Maphosa
all rounder
Zata Munashe
batsman
Tshuma Charlton
bowler
Match has not started yet