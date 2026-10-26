Squads Tuskers vs Mid West Rhinos List a Pro50 Championship 08.11.2026

List a

TUS
TUS
MWR
MWR

Playing

TUS
TUS
MWR
MWR
First TeamSecond Team
Adil Muhammad

all rounder

Bechani Tanatswa

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Chigoma Allan

all rounder

Curran Ben

batsman

Haukozi S

batsman

Madziva Neville

all rounder

Madande Clive

wicket keeper

Matsiwe Bright

wicket keeper

Mavuta Brandon

all rounder

Maposa Tawanada

all rounder

Mayavo Nyasha

wicket keeper

Mboyi Dalubhle

wicket keeper

Mupariwa Taffy

wicket keeper

Mupembe Adrian

wicket keeper

Musekiwa T

all rounder

Musekwa Sheunopa

no information yet

Naqvi Antum

all rounder

Naqvi Awad

batsman

Rowe Patrick

wicket keeper

Nzvenga Dylan

no information yet

Riaz Mamoon Ur

no information yet

Shara Arnold

all rounder

Williams Sean

all rounder

Bench

TUS
TUS
MWR
MWR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet