Squads India vs Sri Lanka Odi ODI Series India vs Sri Lanka 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chahal Yuzvendra
bowler
Asalanka Charith
batsman
Dayal Yash
bowler
Bandara Ashen
batsman
Gill Shubman
batsman
de Silva Dhananjaya
all rounder
Iyer Shreyas
batsman
Fernando Avishka
batsman
Kishan Ishan
wicket keeper
Fernando Nuwanidu
batsman
Kohli Virat
batsman
Hasaranga Wanindu
all rounder
Malik Umran
bowler
Karunaratne Chamika
all rounder
Pandya Hardik
all rounder
Kumara Lahiru
bowler
Patel Axar
all rounder
Madushan Pramod
bowler
Rahul KL
batsman
Madushanka Dilshan
bowler
Shami Mohammed
bowler
Mendis Kusal
wicket keeper
Sharma Rohit
batsman
Nissanka Pathum
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Rajitha Kasun
bowler
Siraj Mohammed
bowler
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Sundar Washington
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Yadav Suryakumar
batsman
Vandersay Jeffrey
bowler
Match has not started yet