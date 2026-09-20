Squads India vs Sri Lanka Odi ODI Series India vs Sri Lanka 19.12.2026

Odi

Ahmedabad

IND
IND
SRI
SRI

Playing

IND
IND
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Kishan Ishan

wicket keeper

Pandya Hardik

all rounder

Patel Axar

all rounder

Rahul KL

batsman

Mendis Kusal

wicket keeper

Shanaka Dasun

all rounder

Bench

IND
IND
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet