Squads Pakistan vs Australia Odi ODI Series Pakistan vs Australia 02.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Farhan Sahibzada
batsman
Carey Alex
wicket keeper
Sadaqat Maaz
all rounder
Short Matt
all rounder
Azam Babar
batsman
Inglis Josh
wicket keeper
Ghouri Ghazi
wicket keeper
Labuschagne Marnus
batsman
Minhas Arafat
all rounder
Green Cameron
all rounder
Salman Agha
all rounder
Renshaw Matthew
batsman
Samad Abdul
batsman
Peake Oliver
no information yet
Khan Shadab
all rounder
Ellis Nathan
bowler
Afridi Shaheen
bowler
Sangha Tanveer
bowler
Rauf Haris
bowler
Kuhnemann Matthew
bowler
Ahmed Abrar
bowler
Zampa Adam
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Daniyal Ahmad
bowler
Marsh Mitchell
all rounder
Hussain Shamyl
batsman
Meredith Riley
bowler
Moqim Sufyan
no information yet
Scott Liam
all rounder
Nazir Rohail
wicket keeper
Stanlake Billy
bowler
Shah Naseem
bowler