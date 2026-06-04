Squads Pakistan vs Australia Odi ODI Series Pakistan vs Australia 04.06.2026

Odi

PAK
PAK

161

AUS
AUS

157

Playing

PAK
PAK
AUS
AUS
First TeamSecond Team
Carey Alex

wicket keeper

Sadaqat Maaz

all rounder

Short Matt

all rounder

Azam Babar

batsman

Inglis Josh

wicket keeper

Ghouri Ghazi

wicket keeper

Salman Agha

all rounder

Green Cameron

all rounder

Minhas Arafat

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Peake Oliver

no information yet

Bench

PAK
PAK
AUS
AUS
First TeamSecond Team
Marsh Mitchell

all rounder

Moqim Sufyan

no information yet

Nazir Rohail

wicket keeper

Scott Liam

all rounder