Squads Dolphins vs Warriors T20 CSA T20 Challenge 20.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Baartman Ottniel
bowler
De Villiers Matthew
no information yet
Bosch Eathan
all rounder
du Plessis Jean
batsman
Cele Okuhle
all rounder
Hermann Jordan
batsman
Dithole Tshepang
batsman
Jansen Marco
all rounder
Dupavillon Daryn
bowler
Kruger Patrick
all rounder
Erwee Sarel
batsman
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Mokgakane Andile
batsman
Miller David
batsman
Mothoa Alfred
bowler
Parsons Bryce
all rounder
Muthusamy Senuran
all rounder
Phehlukwayo Andile
all rounder
Nortje Anrich
bowler
Roelofsen Grant
wicket keeper
Olivier Duanne
bowler
Simelane Andile
bowler
Pillay Jiveshan
batsman
Smith Jason
batsman
Plaatjie Siya
bowler
Smuts JJ
all rounder
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Subrayen Prenelan
all rounder
Rosier Diego
batsman
Viljoen Hanu
wicket keeper
Second Rudi
wicket keeper
Zondo Khaya
batsman
Simetu Siya
bowler
Match has not started yet