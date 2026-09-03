Squads Dolphins vs Warriors T20 CSA T20 Challenge 20.10.2026

T20

DOL
DOL
WAR
WAR

Playing

DOL
DOL
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

De Villiers Matthew

no information yet

Bosch Eathan

all rounder

Cele Okuhle

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Parsons Bryce

all rounder

Roelofsen Grant

wicket keeper

Smuts JJ

all rounder

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Viljoen Hanu

wicket keeper

Second Rudi

wicket keeper

Bench

DOL
DOL
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet