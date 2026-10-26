Squads Warriors vs Western Province T20 T20 South Africa Cup 31.10.2026
Playing
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Playing
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bedingham David
wicket keeper
De Villiers Matthew
no information yet
Bird Jonathan
batsman
du Plessis Jean
batsman
Burger Nandre
bowler
Hermann Jordan
batsman
De Zorzi Tony
batsman
Jansen Marco
all rounder
Hendricks Beuran
bowler
Kruger Patrick
all rounder
James Juan
all rounder
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
Kaplan Gavin
wicket keeper
Mokgakane Andile
batsman
Kitime Sello Valintine
all rounder
Mothoa Alfred
bowler
Linde George
all rounder
Muthusamy Senuran
all rounder
Moore Edward
batsman
Nortje Anrich
bowler
Mpongwana Mihlali
bowler
Olivier Duanne
bowler
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Pillay Jiveshan
batsman
Nyaku Onke
all rounder
Plaatjie Siya
bowler
Parnell Wayne
bowler
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Paterson Dane
bowler
Rosier Diego
batsman
Simmonds Kyle
bowler
Second Rudi
wicket keeper
Smith Daniel
batsman
Simetu Siya
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Stubbs Tristan
batsman
Waqu Liyema
batsman
Swanepoel Beyers
all rounder
Yaseen Vallie
batsman
Van Heerden George
bowler
van Heerden Nealan
bowler
Whitehead Sean
bowler
Xengxe Bamanye
all rounder
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