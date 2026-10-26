Squads Warriors vs Western Province T20 T20 South Africa Cup 31.10.2026

T20

WAR
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WEP
WEP

Playing

WAR
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WEP
WEP
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Bedingham David

wicket keeper

De Villiers Matthew

no information yet

Jansen Marco

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

James Juan

all rounder

Kaplan Gavin

wicket keeper

Linde George

all rounder

Nyaku Onke

all rounder

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Second Rudi

wicket keeper

Verreynne Kyle

wicket keeper

Swanepoel Beyers

all rounder

Xengxe Bamanye

all rounder

Bench

WAR
WAR
WEP
WEP

no information yet

First TeamSecond Team

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