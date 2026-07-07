Squads Mi New York vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 09.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmadzai Faisal Khan
all rounder
Allen Finn
wicket keeper
Al Hasan Shakib
all rounder
Ashwin Ravichandran
all rounder
Anderson Corey
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Boult Trent
bowler
Connolly Cooper
all rounder
Chopra Agni
batsman
Drysdale Juanoy
all rounder
De Kock Quinton
wicket keeper
Ganesh Saideep
no information yet
de Villiers AB
wicket keeper
Gomel Aakarshit
batsman
Gayle Chris
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Ilyas Mohammad
bowler
Kenjige Nosthush
bowler
Immanuel Anirudh
no information yet
Kohli Virat
batsman
Khan Hassan
bowler
Luus Tristan
bowler
Patel Monank
wicket keeper
Peake Oliver
no information yet
Patel Sunny
batsman
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Phillips Glenn
all rounder
Rauf Haris
bowler
Pollard Kieron
all rounder
Short Matt
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Zia-ul-Haq
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Root Joe
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Singh Kunwarjeet
no information yet
Singh Tajinder
all rounder
Ugarkar Rushil
all rounder
Williamson Kane
batsman
Match has not started yet