Squads Mi New York vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 09.07.2026

T20

New York, NY

NEW
NEW
SAN
SAN

Playing

NEW
NEW
SAN
SAN
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Al Hasan Shakib

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Drysdale Juanoy

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

Ganesh Saideep

no information yet

de Villiers AB

wicket keeper

Hardie Aaron

all rounder

Immanuel Anirudh

no information yet

Patel Monank

wicket keeper

Peake Oliver

no information yet

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Short Matt

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Rickelton Ryan

wicket keeper

Root Joe

batsman

Shepherd Romario

all rounder

Singh Kunwarjeet

no information yet

Singh Tajinder

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Bench

NEW
NEW
SAN
SAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet