Squads Texas Super Kings vs Mi New York T20 Major League Cricket 22.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rossouw Rilee
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Mukkamalla Saiteja
batsman
Patel Monank
wicket keeper
Ferreira Donovan
wicket keeper
Pooran Nicholas
wicket keeper
Patel Smit
wicket keeper
Singh Tajinder
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Pollard Kieron
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Kumar Milind
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Silva Amshi de
bowler
Patel Sunny
batsman
Milne Adam
bowler
Anderson Corey
all rounder
Viljoen Hardus
bowler
Ugarkar Rushil
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Boult Trent
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Burger Nandre
bowler
Ahmadzai Faisal Khan
all rounder
De Silva Amshi
no information yet
Chopra Agni
batsman
Du Plessis Faf
batsman
de Villiers AB
wicket keeper
Lamba Abhimanyu
bowler
Gayle Chris
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Mohsin Mohammad
no information yet
Kenjige Nosthush
bowler
Savage Calvin
all rounder
Kohli Virat
batsman
Tromp Joshua
no information yet
Luus Tristan
bowler