Squads Texas Super Kings vs Mi New York T20 Major League Cricket 22.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
TEX

158

NEW
NEW

162

Playing

TEX
TEX
NEW
NEW
First TeamSecond Team
De Kock Quinton

wicket keeper

Patel Monank

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Pooran Nicholas

wicket keeper

Patel Smit

wicket keeper

Singh Tajinder

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Kumar Milind

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Bench

TEX
TEX
NEW
NEW
First TeamSecond Team
De Silva Amshi

no information yet

de Villiers AB

wicket keeper

Mohsin Mohammad

no information yet

Savage Calvin

all rounder

Tromp Joshua

no information yet