Squads Karachi Kings vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 22.04.2026

T20

KKI
KKI

182

PZA
PZA

186

Playing

KKI
KKI
PZA
PZA
First TeamSecond Team
Azam Babar

batsman

Roy Jason

batsman

Salman Agha

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Yousaf Farhan

wicket keeper

Khan Azam

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Ahmed Iftikhar

all rounder

Shah Khushdil

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Ali Hasan

bowler

Aziz Shahid

all rounder

Raza Ali

no information yet

Bench

KKI
KKI
PZA
PZA
First TeamSecond Team
Baig Saad

batsman

Hamza Mir

bowler

Dahani Shahnawaz

no information yet

Hamza Mohammad

no information yet

Haris Mohammad

wicket keeper

Ilyas Aqib

batsman

Jamal Aamir

all rounder

Muqeem Sufiyan

no information yet

Ullah Rizwan

no information yet