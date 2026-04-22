Squads Karachi Kings vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 22.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Warner David
batsman
Azam Babar
batsman
Roy Jason
batsman
Vince James
batsman
Salman Agha
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Hendricks Reeza
batsman
Yousaf Farhan
wicket keeper
Khan Azam
wicket keeper
Bracewell Michael
all rounder
Ali Moeen
all rounder
Ahmed Iftikhar
all rounder
Shah Khushdil
all rounder
Samad Abdul
batsman
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Hardie Aaron
all rounder
Ali Hasan
bowler
Muqeem Sufiyan
bowler
Mahmood Zahid
bowler
Basit Ali Mohammad
batsman
Aziz Shahid
all rounder
Raza Ali
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Baig Saad
batsman
Ali Kashif
bowler
Charles Johnson
batsman
Baig Mirza Tahir
batsman
Hamza Mir
bowler
Dahani Shahnawaz
no information yet
Hamza Mohammad
no information yet
Haris Mohammad
wicket keeper
Ihsanullah
bowler
Islam Shoriful
bowler
Ilyas Aqib
batsman
Jamal Aamir
all rounder
Muhammad Waseem
batsman
Mills Tymal
bowler
Tanvir Khuzaima Bin
bowler
Muqeem Sufiyan
no information yet
Ullah Rizwan
no information yet
Rana Nahid
bowler
Zampa Adam
bowler
Shahzad Khurram
bowler