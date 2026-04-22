Match details Karachi Kings vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 22.04.2026

T20

KKI
KKI

182

PZA
PZA

186

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:Karachi Kings won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, April 22, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Karachi Kings Squad

PlayersWarner David, Roy Jason, Salman Agha, Hendricks Reeza, Khan Azam, Ali Moeen, Shah Khushdil, Afridi Muhammad Abbas, Ali Hasan, Mahmood Zahid, Aziz Shahid
BenchBaig Saad, Charles Johnson, Hamza Mir, Hamza Mohammad, Ihsanullah, Ilyas Aqib, Muhammad Waseem, Tanvir Khuzaima Bin, Ullah Rizwan, Zampa Adam

Peshawar Zalmi Squad

PlayersAzam Babar, Vince James, Mendis Kusal, Yousaf Farhan, Bracewell Michael, Ahmed Iftikhar, Samad Abdul, Hardie Aaron, Muqeem Sufiyan, Basit Ali Mohammad, Raza Ali
BenchAli Kashif, Baig Mirza Tahir, Dahani Shahnawaz, Haris Mohammad, Islam Shoriful, Jamal Aamir, Mills Tymal, Muqeem Sufiyan, Rana Nahid, Shahzad Khurram, Subhan Abdul, Usman Khalid

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet