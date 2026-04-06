Squads Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz T20 Pakistan Super League 06.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Smith Steve
batsman
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Farhan Sahibzada
batsman
Khan Yasir
batsman
Philippe Josh
wicket keeper
Ghulam Kamran
all rounder
Masood Shan
batsman
Fazal Abdullah
no information yet
Turner Ashton
batsman
Billings Sam
wicket keeper
Minhas Arafat
all rounder
Mitchell Daryl
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Forrester Dian
all rounder
Siddle Peter
bowler
Khan Mohammad Amir
bowler
Wasim Jr Mohammad
bowler
Hossain Rishad
bowler
Ismail Mohammad
no information yet
Afridi Asif
all rounder
Akram Faisal
bowler
Amir Mohammad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Daniyal Ahmad
bowler
Ali Fawad
no information yet
Gul Shehzad
no information yet
Butt Amad
all rounder
Habib Khan Atizaz
no information yet
Evans Laurie
batsman
Imran Mohammad
bowler
Fraser-McGurk Jake
batsman
Iqbal Arshad
bowler
Khan Shahzaib
no information yet
Masood Saad
all rounder
Khan Zaman
bowler
Mirza Mohammad Salman
bowler
Shah Naseem
bowler
Muhammed Shahzad
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Qamar Momin
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Shaw Lachlan
wicket keeper
Sultan Jahanzaib
no information yet
Zafar Muhammad
batsman