Squads Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz T20 Pakistan Super League 06.04.2026

T20

MUS
MUS

186

RAW
RAW

182

Playing

MUS
MUS
RAW
RAW
First TeamSecond Team
Rizwan Mohammad

wicket keeper

Khan Yasir

batsman

Philippe Josh

wicket keeper

Ghulam Kamran

all rounder

Fazal Abdullah

no information yet

Billings Sam

wicket keeper

Minhas Arafat

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Forrester Dian

all rounder

Ismail Mohammad

no information yet

Afridi Asif

all rounder

Bench

MUS
MUS
RAW
RAW
First TeamSecond Team
Ali Fawad

no information yet

Gul Shehzad

no information yet

Butt Amad

all rounder

Habib Khan Atizaz

no information yet

Khan Shahzaib

no information yet

Masood Saad

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Shaw Lachlan

wicket keeper

Sultan Jahanzaib

no information yet