Squads Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 26.04.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Afridi Asif
all rounder
Ahmed Iftikhar
all rounder
Ali Fawad
no information yet
Ali Kashif
bowler
Amir Mohammad
bowler
Azam Babar
batsman
Billings Sam
wicket keeper
Baig Mirza Tahir
batsman
Butt Amad
all rounder
Bracewell Michael
all rounder
Evans Laurie
batsman
Dahani Shahnawaz
no information yet
Fazal Abdullah
no information yet
Hardie Aaron
all rounder
Forrester Dian
all rounder
Haris Mohammad
wicket keeper
Fraser-McGurk Jake
batsman
Jamal Aamir
all rounder
Ghulam Kamran
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Hossain Rishad
bowler
Mills Tymal
bowler
Khan Mohammad Amir
bowler
Muqeem Sufiyan
bowler
Khan Shahzaib
no information yet
Rana Nahid
bowler
Khan Yasir
batsman
Raza Ali
no information yet
Khan Zaman
bowler
Samad Abdul
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Shahzad Khurram
bowler
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Subhan Abdul
no information yet
Shah Naseem
bowler
Usman Khalid
batsman