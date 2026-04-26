Squads Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 26.04.2026

T20

RAW
RAW
PZA
PZA

Playing

RAW
RAW
PZA
PZA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

RAW
RAW
PZA
PZA
First TeamSecond Team
Afridi Asif

all rounder

Ahmed Iftikhar

all rounder

Ali Fawad

no information yet

Azam Babar

batsman

Billings Sam

wicket keeper

Butt Amad

all rounder

Dahani Shahnawaz

no information yet

Fazal Abdullah

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Forrester Dian

all rounder

Haris Mohammad

wicket keeper

Jamal Aamir

all rounder

Ghulam Kamran

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Khan Shahzaib

no information yet

Khan Yasir

batsman

Raza Ali

no information yet

Mitchell Daryl

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Subhan Abdul

no information yet