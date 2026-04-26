Match details Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 26.04.2026

T20

RAW
RAW
PZA
PZA

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, April 26, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rawalpindi Pindiz Squad

Players
BenchAfridi Asif, Ali Fawad, Amir Mohammad, Billings Sam, Butt Amad, Evans Laurie, Fazal Abdullah, Forrester Dian, Fraser-McGurk Jake, Ghulam Kamran, Hossain Rishad, Khan Mohammad Amir, Khan Shahzaib, Khan Yasir, Khan Zaman, Mitchell Daryl, Rizwan Mohammad, Shah Naseem

Peshawar Zalmi Squad

Players
BenchAhmed Iftikhar, Ali Kashif, Azam Babar, Baig Mirza Tahir, Bracewell Michael, Dahani Shahnawaz, Hardie Aaron, Haris Mohammad, Jamal Aamir, Mendis Kusal, Mills Tymal, Muqeem Sufiyan, Rana Nahid, Raza Ali, Samad Abdul, Shahzad Khurram, Subhan Abdul, Usman Khalid, Vince James, Yousaf Farhan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet