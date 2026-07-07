Squads Derbyshire vs Leicestershire T20 T20 Blast 11.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Budinger SG
batsman
Andersson Martin
all rounder
Cox Ben
wicket keeper
Came Harry
batsman
Davey Josh
all rounder
Donald Aneurin
batsman
Eskinazi Stevie
batsman
Javed Akif
bowler
Green Alex M
no information yet
Jewell Caleb Paul
batsman
Green Ben
all rounder
Madsen Wayne
batsman
Holland Ian
all rounder
Montgomery Matthew
bowler
Hull Josh
bowler
Morley Jack
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Naeem Muhammed
no information yet
Mike Ben
all rounder
Potts Nicholas James
bowler
Patel Rishi
batsman
Singh Basra Amrit
no information yet
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Wagstaff Mitchell David
batsman
Trevaskis Liam
bowler
Whiteley Ross
batsman
Turner Ashton
batsman
Match has not started yet