Squads Derbyshire vs Leicestershire T20 T20 Blast 11.07.2026

T20

DER
DER
LEI
LEI

Playing

DER
DER
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Andersson Martin

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Came Harry

batsman

Davey Josh

all rounder

Green Alex M

no information yet

Green Ben

all rounder

Holland Ian

all rounder

Hull Josh

bowler

Naeem Muhammed

no information yet

Mike Ben

all rounder

Singh Basra Amrit

no information yet

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Bench

DER
DER
LEI
LEI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet