Squads Kent vs Middlesex T20 T20 Blast 11.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bell-Drummond Daniel
batsman
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Bosch Eathan
all rounder
Billings Sam
wicket keeper
Boyle Matt
batsman
Crawley Zak
batsman
Caires Joshua Michael De
batsman
Denly Joe
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Evison Joey
all rounder
Falconer Caleb
no information yet
Finch Harry
batsman
Gohar Zafar
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Helm Tom
bowler
Klaassen Fred
bowler
Higgins Ryan
all rounder
Lintott Jacob
bowler
Holden Max
batsman
Mahmud Hasan
bowler
Hollman Luke
all rounder
Milnes Matt
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Muyeye Tawanda
batsman
Rossington Adam
wicket keeper
Parkinson Matt
bowler
Rogers Tom
bowler
Match has not started yet