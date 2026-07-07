Squads Kent vs Middlesex T20 T20 Blast 11.07.2026

T20

KEN
KEN
MID
MID

Playing

KEN
KEN
MID
MID
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bosch Eathan

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Boyle Matt

batsman

Denly Joe

batsman

Evison Joey

all rounder

Falconer Caleb

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Helm Tom

bowler

Higgins Ryan

all rounder

Holden Max

batsman

Hollman Luke

all rounder

Rossington Adam

wicket keeper

Bench

KEN
KEN
MID
MID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet